Operaio morto schiacciato da un rimorchio sotto gli occhi dei colleghi | inutili i soccorsi

Un operaio di 51 anni è morto in un Incidente sul lavoro a Fidenza (Parma), in un cantiere per adeguamento sismico del valore di circa 4 milioni di euro della scuola Collodi. I carabinieri sono al ... (tg24.sky)

Operaio morto al Teatro dell’Opera, Carlo Fuortes condannato a un anno e quattro mesi - Firenze, 27 marzo 2024 – Il Tribunale di Roma ha condannato a un anno e quattro mesi il nuovo sovrintendente del Maggio Musicale fiorentino Carlo Fuortes nel processo per la morte di un addetto alle p ...lanazione

