Operaio morto al Teatro dell’Opera | l’ex ad Rai Carlo Fuortes condannato a 16 mesi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024)Sovrintendente della Fondazionedi Roma,, è statoa 16dai giudici della sesta sezione penale del tribunale di Roma nel processo sulla morte di Oberdan Varani, l’addetto alle pulizie di 50 anni che il 31 luglio 2017 precipitò in un vano del, sbattendo violentemente la testa e morendo in ospedale dopo 9 giorni di coma. I giudici hanno disposto anche nei confronti dell’imputato il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 220mila euro nei confronti dei familiari della vittima. Insieme aè stata condannata, sempre a 16, anche la titolare della ditta per la quale lavorava l’. Come si ...