Omicidio per la rata dell’affitto L’ospite cubano rinviato a giudizio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) È accusato di avere ucciso Adam Iulian, il romeno 48enne che lo ospitava, da alcune settimane, nella sua abitazione in pieno centro a Desio (nella foto). È statodal Tribunale di Monza e sarà processato a metà aprile dalla Corte di Assise monzese pervolontario aggravato Johnatan Fals Reyes, ildi 29 anni fermato lo scorso giugno dai carabinieri subito dopo l’aggressione mortale a calci e a coltellate. Adam Iulian viveva con la compagna, alla quale è intestata l’abitazione. Se la cavava con lavoretti da operaio e muratore. Ma arrotondava, a quanto pare, anche con affitti in nero, sempre nella vecchia casa di corte di via Matteotti 33. Sul web un annuncio a suo nome, per un posto letto proprio nell’edificio. La quotazione: 380 euro al mese, per un posto letto in condivisione. ...