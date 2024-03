Omicidio di Stefania Rota | al via il processo | chiesta la perizia psichiatrica per il cugino

Omicidio Mapello, Ivano Perico verrà sottoposto a perizia psichiatrica - L’uomo, che non era presente in aula, è in carcere dal 13 maggio scorso con l’accusa di Omicidio volontario aggravato dai futili motivi . Stefania Rota, coetanea e vicina di casa dell’imputato, era ...ecodibergamo

Omicidio per la rata dell’affitto. L’ospite cubano rinviato a giudizio - Un cubano di 29 anni, Johnatan Fals Reyes, è accusato di aver ucciso il romeno Adam Iulian a Desio. Il processo per Omicidio volontario aggravato si terrà a metà aprile. Reyes nega il crimine, ma la p ...msn

Stefania Nistor e i figli morti in un incendio/ La mamma in lacrime sulla bara: “Ti prego, prendimi con te” - Bologna saluta per l'ultima volta Stefania Nistor e i suoi tre figli, morti in un incendio scaturito da una stufetta elettrica. Il dolore della comunità ...ilsussidiario