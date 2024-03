Omicidio Bonomelli | parla Matteo Gherardi | “Sono responsabile della rapina | non sono un assassino”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Entratico. “Nonun, non volevo ucciderlo”.solo, 33 anni, nell’udienza di mercoledì 27 febbraio, che vede imputati per l’volontario aggravato dell’imprenditore 80enne Angelo, lui, il padre Luigi, 68 anni, la compagna Jasmine Gervasoni, 23 anni e l’amico Omar Poretti, 24 anni. Quest’ultimo ha rinunciato a rispondere alle domande, gli altri due hanno fatto leggere al loro difensore le loro spontanee dichiarazioni. Una lunga deposizione quella di, nella quale si è dichiarato, ma non dell’dell’anziano, stordito con gocce di Rivotril nel caffè, ...

