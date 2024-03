Olanda | Koeman | “Assurdo tornare ai 23 convocati | gli infortuni sono un fattore”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il Ct dell’Ronaldha criticato la Uefa per il ritorno alle convocazioni di 23 giocatori per gli Europei 2024 in Germania. La Uefa aveva consentito la convocazione di 26 giocatori per squadra agli ultimi Europei del 2021 a causa della pandemia di coronavirus, stessa soluzione utilizzata anche ai Mondiali del 2022. “È molto strano non scegliere tra 26 giocatori. Èa 23. Il mio collega ha la stessa opinione. Bisogna avere a che fare più con glial giorno d’oggi. È una questione di capacità di carico dei giocatori”, le parole del ct orange. SportFace.