Oggi un comico è al sicuro solo al teatro Parla Francesco De Carlo

(Di mercoledì 27 marzo 2024)Denon ama lamentarsi e non ama chi si lamenta di ciò che gira attorno alla comicità e all’umorismo, tra mode culturali, risvegli vari, censure e autocensure, suscettibilità estrema, né vorrebbe mai, come dice, “dare la colpa al pubblico” e non gli piace chi lo fa. Gira molto con i suoi spettacoli. È appena reduce da due serate al Brancaccio, a Roma, con il pubblico vivo, ricettivo, sfidante, come piace a lui. Crede che insi possa dire di tutto, che il, il luogo fisico, scelto in modo deliberato e con cognizione dal pubblico, crei le condizioni per la libertà espressiva, cose che comprensibilmente un bel po’ si limitano andando su altri mezzi, perché cinema e TV inevitabilmente hanno più vincoli e risentono delle ondate di ipersensibilità e dei limiti che è anche giusto mettere a ciò che ...