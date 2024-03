Una cifra stilistica, per Striscia la Notizia e per il suo ideatore, Antonio Ricci : i fuorionda . Ne abbiamo visti parecchi negli anni, da quelli su Flavio Insinna e fino ad Andrea Giambruno, senza ... (liberoquotidiano)

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - Sulla guerra in Ucraina "io penso che si debba essere muscolari nei fatti e non negli atteggiamenti e penso che converrà con me che in due anni di guerra, quando stavo ... (liberoquotidiano)

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – Sulla guerra in Ucraina “io penso che si debba essere muscolari nei fatti e non negli atteggiamenti e penso che converrà con me che in due anni di guerra, quando stavo ... (calcioweb.eu)

Ucraina: Meloni, 'non ho condiviso parole Macron e gliel'ho detto, Occhio ai toni' - Roma, 27 mar. (Adnkronos) - Sulla guerra in Ucraina "io penso che si debba essere muscolari nei fatti e non negli atteggiamenti e penso che converrà con me che in due anni di guerra, quando stavo all' ...lanuovasardegna

"Occhio ai toni". Così la Meloni ha affrontato Macron - L'attentato di Mosca è stato rivendicato dall'Isis-K, Kiev e l'Occidente ne sono estranei: così Meloni in tv ha parlato di quanto accaduto in Russia ...ilgiornale

Università di Genova, presidio contro Israele. Il rettore: “toni inaccettabili. La collaborazione con Tel Aviv va avanti” - Federico Delfino, rettore dell’Università di Genova, ha il viso tirato e gli occhi che guardano dritti, in avanti, mentre la Digos lo scorta dal suo ufficio all’aula Mazzini, sede del Senato ...ilsecoloxix