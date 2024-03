NXT 26 03 2024 Booker T è il nuovo Morgan Freeman

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, stavolta non devo andare di fretta esattamente come questa puntata che è parecchio transitoria, anche giustamente per evitare infortuni a 10 giorni da Stand&Deliver Partiamo subito con una chicca divertente, il pubblico durante l’entrata di Spears continua a chiamarlo Stan Dijak vs Shawn Spears (4 / 5) Stan Shawn Spears non è un uomo piccolo, ricordo che in AEW sembrava quasi un big man a momenti ma si trova dinanzi un vero colosso come Dijak che lo scaraventa facilmente oltre la terza corda con una clothesline e nonostante i suoi 120kg effettua un volo che prende in pieno(non proprio) l’avversario, Shawn prova a rispondere con delle chop ottenendo solo l’effetto di far imbufalire di più Dijak che dopo un BackBreaker tenta lo schienamento ma conto di 2, Spears riesce a cambiare le carte sulla sedia solo grazie a una swinging neckbreaker ...