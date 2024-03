Nuovo rilancio di Djokovic | addio a Ivanisevic “La chimica in campo ha avuto alti e bassi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Si separano le strade di Novake Goran. Il numero uno del mondo ha annunciato in un post su Instagram il suo divorzio dall’ex campione e coach croato che lo ha guidato a molti successi negli ultimi anni, compresa la vittoria di ben dodici tornei Slam. L’del campione serbo al suo allenatore arriva in un momento particolare per il 36enne, eliminato da Jannik Sinner agli Australian Open, quindi sbattuto fuori agli ottavi di Indian Wells da Luca Nardi prima di annunciare di voler dedicare maggior tempo alla sua famiglia. “Ricordo chiaramente il momento in cui ho invitato Goran a far parte della mia squadra. Era il 2018 e Marian (Vajda, ndr) e io stavamo cercando di innovare e portare un po’ di magia al nostro duo. E, infatti, connon solo abbiamo migliorato il servizio, ma anche portato ...