Nuovo ospedale di Castellammare | pubblicata gara di progettazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stataoggi laper ladeldidi Stabia. “E’ un investimento importante che avviene dopo che la Regione ha risolto complicati problemi amministrativi legati all’acquisizione delle ex Terme e dopo aver saldato debiti precedenti per poter acquisire l’area”. Lo sottolinea una nota della Regione. “E’ uno degli interventi strategici per la sanità campana – ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca – e si inserisce nell’ambito di un programma per l’edilizia ospedaliera che è il più vasto mai realizzato in Campania. Manteniamo dunque l’impegno assunto grazie al lavoro efficace messo in campo delle strutture regionali”. “La– ha aggiunto De Luca – scade a fine aprile. Da quel ...

Nuovo ospedale CASTELLAMMARE DI STABIA, PUBBLICATA LA GARA DI PROGETTAZIONE