Nuovo Codice della strada – Meleo M5S | “Approvazione alla Camera è stato un passo indietro per la sicurezza”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) “Unin avanti per il, dieciper ladelle nostre città. Ci riesce difficile comprendere come la maggioranzaabbia potuto avre delle norme che compromettono la libertà di instre autovelox, l’efficacia del sistema tutor e la possibilità di abbassare i limiti sulle strade locali. Altrettanto lesa ne esce la mobilità sostenibile e le possibilità di muoversi con biciclette e monopattini. Ci auguriamo che il Senato offra spunti più decisi di miglioramento di questo, che alloattuale è un regalo ai velocisti e un vulnus a chi vuole vivere civilmente le nostre strade. La direzione che dovremmo ...

Via libera dell’Aula della Camera al ddl sul codice della strada con 163 sì, i voti contrari sono stati 107. Il testo ora passa all’esame del Senato. Ritiro della patente per chi guida col ... (gazzettadelsud)

Codice della strada, maximulte per eccesso di velocità, alcol e guida con il telefonino: cosa cambia per gli autovelox - Codice della strada, ecco cosa cambia con il testo approvato oggi in via definitiva. Ritiro della patente per chi guida col telefonino, ubriaco, drogato e per chi abbandona gli animali.corriereadriatico

Il via libera del Parlamento al Nuovo Codice della Strada segna un momento cruciale per la sicurezza stradale in Italia - Con 163 voti favorevoli e 107 contrari, la Camera dei Deputati ha approvato il Nuovo Codice della Strada, che ora passa all'esame del Senato. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo ...41esimoparallelo

