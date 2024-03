Nuovo codice della strada 2024 | dal contromano agli autovelox | cosa cambia per multe e patenti Il testo in Pdf

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 marzo– Moto 125 in autoe tangenziale. C’è anche questo nelappena approvato alla Camera - 163 voti favorevoli, 107 contrari – e ora pronto all’iter in Senato. Sfreccia sulla Sassari-Olbia a 218 km/h con un Suv: multa record e patente sospesa, Trucam implacabile, il Pdf Moto 125 in autoe tangenziale Oggi in autoe tangenziale possono accedere solo moto 150 cc. La riforma apre alle cilindrate 125, purché guidate da maggiorenni. Michele Moretti, responsabile settore moto di Ancma, vede un impatto positivo sul settore industriale. “Fino ad oggi - ...