Nuovo bike park a Ravenna | da aprile al via i lavori nell’ex ippodromo

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo 2024 – Comporteranno un investimento pari a 2,1 milioni di euro i, il cui avvio è imminente, per la realizzazione delall’exdi. Nella seduta di ieri (26 marzo) la giunta ha approvato il progetto definitivo esecutivo. Un intervento che sarà realizzato con fondi Pnrr, nell’ambito di un appalto integrato, da un raggruppamento avente quale mandatario il consorzio Cear e quale mandante l’ingegner Luigi Pagano, a capo dei progettisti che fanno parte del raggruppamento. Il soggetto che si è aggiudicato l’appalto ha infatti provveduto anche alla redazione del progetto definitivo – esecutivo. Il Comune ha consegnato ufficialmente oggi iall’impresa. Gli interventi partiranno già da. ...

