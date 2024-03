Nuovi negozi a Bologna 2024 | rinascono la chiesa diroccata e i prodotti Attibassi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo – Non solo Starbucks e Amarena Fabbri, grazie alle deroghe al decreto Unesco (che vieta fino 2025 l'insediamento di nuove attività alimentari i nel centro storico) torna a nuova vita l'exdi via San Felice 39-41, poco dopo l’incrocio con via dell’Abbadia, in stato di abbandono da anni.CONFERENZA STAMPA NUOVO STARBUCKS VIA DÕ AZEDGLIO LaNello stabile – come definito dalla deroga che avviene in caso di "progetti speciali" volti alla salvaguardia o alla rigenerazione del contesto urbano – nascerà il progetto "Rione San Nicolò" che ospiterà "uno spazio polifunzionale da destinare ad attività socio-culturali e di ristorazione dove sono previsti anche corsi di formazione laboratori, attività dedicate alla sostenibilità. Verrà mantenuta la struttura ...