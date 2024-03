Novità WhatsApp | ecco cosa cambia dal prossimo 11 aprile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024), la popolare app di messaggistica di proprietà di Meta, si prepara a introdurre una serie di importanti aggiornamenti ai suoi termini di servizio e alle politiche sulla privacy, in risposta ai nuovi regolamenti europei Digital Services Act (DSA) e Digital Markets Act (DMA). Queste modifiche, che entreranno in vigore l'112024, mirano a migliorare la sicurezza, la privacy e la funzionalità dell'app, garantendo al contempo la conformità con le nuove normative dell'Unione Europea. In questo articolo, esploreremo in dettaglio tutte leche gli utentipossono aspettarsi a partire da questa data.menti sui termini di servizio e sulla privacy A partire dall'112024,introdurrà aggiornamenti significativi ai suoi Termini ...