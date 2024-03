“Notizie” dell’ASviS | il welfare aziendale può diventare un rimedio al rifiuto del lavoro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Si riporta di seguito l’articolo integrale dal sito ASviS di Milos Skakal del 14/3/24. Il 67,7% degli occupati desidera più tempo libero, segno che la carriera non è più al centro della vita delle persone. Ma con integrazioni di redditi e servizi per i lavoratori le imprese possonopiù appetibili. Nel nostro Paese, più di due lavoratrici/lavoratori su tre (67,7%) vorrebbe lavorare di meno. Questo è uno dei dati più interessanti che emerge dalla settima edizione del rapporto sulelaborato da Censis ed Eudaimon, quest’anno intitolato “Ile la sfida dei nuovi valori del”. Dal documento, presentato il 21 febbraio al palazzo della Minerva a Roma, si evince che, in modo intercategoriale, le persone desiderano in futuro ridurre il tempo ...