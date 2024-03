Nordio “Sulla separazione delle carriere proposta tra aprile e maggio”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 27 marzo 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Laè nel programma di Governo e si legherà alla riforma del Csm: trattandosi di una revisione costituzionale l’iter sarà piuttosto lungo e andrà a intersecarsi con la riforma del premierato, con ragionevole probabilità lapotrà arrivare tra”. Ad affermarlo è il ministro della Giustizia Carlodurante il Question time alla Camera.“Sin dall’avvio del piano per la riforma della giustizia abbiamo manifestato un orientamento garantista per rendere effettivo il principio della presunzione di non colpevolezza: la criminalità organizzata può insinuarsi in tutti i livelli del tessuto sociale e il governo non cederà di un passo nella lotta a corruzione e mala gestione della cosa pubblica”, ha poi ...