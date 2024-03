Nonno Augias | gli insulti che fanno gongolare la sinistra Meloni “peluche” | La Russa “mi fa imperlare la fronte”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Quando Corradopontifica lasi inchina. E’ lui che tesse le reti della narrazione delegittimante del governo, della premier, di Fratelli d’Italia, della destra. Prima lo faceva contro Matteo Salvini ora si concentra sulla leader del centrodestra. Parla come se si sentisse secondo a nessuno, neanche a Dio nel quale peraltro non crede dichiarandosi “serenamente ateo”. Qual è il segreto? Dare dignità estetica alla chiacchiera da bar. Invece che dire “piove governo ladro” si usa un’affabulazione più sofisticata. Invece che accusare “è tutto un magna magna” sicatilinarie da Floris contro la politica degradata. E per colpa di chi? Di chi sta a Palazzo Chigi naturalmente. Così abbiamo l’ultima accusa dirilanciata dai social:trattata come un “” da ...