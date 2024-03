Noemi | 9 anni | portata via dalla madre Il padre | “La Polonia non sta cercando mia figlia”

“Macchinazioni per arrivare ad altri risultati” . Erano queste le parole di Mario Caucci (ex marito di Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti), per il quale adesso la Procura di Roma ... (ilfattoquotidiano)

«Mia figlia Noemi rapita dalla madre e portata in Polonia, sono sparite nel nulla. E la polizia non le sta cercando» - CESENA - Un fisioterapista di 47 anni di Cesena, Filippo Zanella, da oltre due anni non ha più contatti diretti con la figlia Noemi, che di ...msn

Sos di un papà, 'Noemi rapita e sparita in Polonia con la madre' - Non ha più contatti diretti con la figlia di 9 anni da più di due anni e da metà 2022 ha perso i contatti anche con la madre, sua ex compagna, partita con la bimba a settembre 2021 per il suo Paese d' ...ansa

Il papà di Noemi Zanella, scomparsa da tre anni: "Inerzia della polizia polacca" - Filippo Zanella è in Polonia da alcuni mesi, dove si sono perse le tracce dell'ex moglie fuggita con la bambina. Presto un "question time" parlamentare ...corrierecesenate