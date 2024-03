No pressure | la recensione | l’amore | in Polonia | sboccia in fattoria

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 27 marzo 2024) No, la: un plot da rom-com già vista, tra umorismo e linguaggio strettamente local. Protagonista Anna Szymanczyk. In streaming su Netflix. Qual è una delle trame da commedia romantica più sfruttata al cinema? È facile rispondere: il binomio ragazza di città che si innamora del ragazzo di campagna. Potremmo stare ad elencare almeno 50 titoli, soprattutto di produzione Hallmark con questo semplice plot, per non parlare della speciale sezione dedicata ai film di Natale che su questa scia si clonano quasi con il solo ausilio dell'intelligenza artificiale. Laha deciso di giocarsi la sua carta rom-com su Netflix e per farlo è andata dritta sul sicuro, con, appunto, il tanto utilizzato schema sopra citato, per realizzare No, diretto da …