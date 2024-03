Ninja | lo streamer più famoso di Twitch | “Mi hanno diagnosticato un cancro | sono sotto shock”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La malattia di Blenvis si inserisce in un filone più ampio.aumentati infatti in tutto il mondo i casi di tumore nei giovani, con i tassi più elevati nei Paesi ad alto reddito, tra cui gli Stati Uniti e l’Europa occidentale.

Ninja, il tumore dello streamer più seguito al mondo: «Dovevo solo rimuovere un neo, hanno scoperto un melanoma» - Tyler Blevins, lo youtuber americano meglio conosciuto con il nome di Ninja, ha svelato di avere un tumore. Lo ha comunicato nelle scorse ore tramite un tweet pubblicato sul proprio profilo ...ilmessaggero

