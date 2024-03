Nettuno – 23enne ai domiciliari con braccialetto elettronico

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Gli investigatori del Commissariato di Anzio-sono intervenuti in via Chianciano didove hanno rinvenuto 4 bossoli calibro 9×21 esplosi, durante la notte trascorsa, contro un cartello stradale che presentava 4 fori. I poliziotti, a seguito di attività info-investigativa, hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un, poco distante dal luogo degli spari. Nel corso del controllo, grazie al fiuto del cane anti esplosivo della Questura di Roma, gli agenti hanno rinvenuto, all’interno di un bauletto porta oggetti da scooter, una pistola semi automatica “Smith & Wesson”, risultata rubata a gennaio dello scorso anno, 35 proiettili calibro 9×21 e un pezzo di hashish del peso di circa 34 grammi. Lo scorso 23 marzo, il Gip del Tribunale di Velletri, accolta la richiesta del Pubblico Ministero, ...

