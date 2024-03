Nell’Ue solo la Lituania ha preso contromisure adeguate all’aggressività russa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Questo è un articolo del numero speciale di Linkiesta Paper, pubblicato in occasione del secondo anniversario della guerra in Ucraina. In edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. È ordinabile qui. La, una nazione di circa tre milioni di persone, è rinomata nonper la sua attuale posizione di spicco nel sostenere l’Ucraina nel tentativo di fermare l’aggressione, ma anche per quello spirito coraggioso e per quell’amore verso la libertà e l’identità nazionale che sono profondamente radicati nel suo tessuto storico. La storia più recente sottolinea la resilienza dellache, insieme all’Estonia e alla Lettonia, ha sopportato oltre cinquant’anni di occupazione sovietica. Per chi appartiene alle generazioni più giovani, come il ministro degli Affari esteri della ...