Nel terreno una montagna di rifiuti speciali

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Undi 8mila metri quadrati in via Valosa di Sopra che conteneva 1.500 tonnellate dimisti,e pericolosi. Una discarica abusiva ora posta sotto sequestro dalla guardia di finanza di Monza, che ha denunciato due persone alla Procura per attività di gestione dinon autorizzata e per mutamento d’uso urbanisticamente rilevante. L’area oggetto dell’intervento, eseguito dai militari del Comando provinciale delle Fiamme gialle in collaborazione con la polizia provinciale, è stata individuata grazie a una mappatura del territorio su ampia scala effettuata con la collaborazione dei militari della Sezione Aerea della guardia di finanza di Varese, che hanno effettuato specifici sorvoli, a bordo di elicotteri equipaggiati con tecnologia di ultimissima generazione. Ilè ...