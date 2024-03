Nel Pd divampa la guerra sulle candidature Ue

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il guastatore silenzioso è l’ex ministro Lorenzo Guerini, uomo di punta della corrente interna che non ama e non è amata dalla segretaria del Pd Elly Schlein. Base riformista ha già messo nel mirino i candidati che la segretaria dem vuole presentare alle prossime elezioni europee tra meno di due mesi. “Sono deboli sulla questione Ucraina e Medio Oriente”, riflettono quelli dell’opposizione interna. Base riformista ha già messo nel mirino i candidati che la segretaria del Pd vuole presentare alle prossime europee Il passo successivo è facilmente immaginabile: per indebolire le persone scelte da Schlein basterà chiedere loro come vedono l’invio di armi a Kiev e cosa ne pensano dei fatti di Gaza. I “pacifisti” sono obiettivi fin troppo facili di questi tempi e che l’ex direttore di Avvenire Marco Tarquinio sia contrario all’invio di armi è risaputo, così come è intuibile che Cecilia ...