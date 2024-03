NBA | prova di forza Lakers senza LeBron | Dallas compie il sorpasso con i suoi supereroi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nella notte sono arrivati successi importanti per quanto riguarda i Los Angelese iMavericks, sempre in corsa per la qualificazione playoff. I gialloblù si impongono per 128-124 sui Milwaukee Bucks, in una partita pazzesca terminata al secondo overtime. A trascinare la squadra di coach Darvin Ham, priva diJames, ci hanno pensato Austin Reeves e Anthony Davis. AR15 mette a segno una clamorosa tripla- doppia da 24 punti, 14 rimbalzi e 10 assist, mentre AD si regala una doppia-doppia da urlo con 34 punti e 23 rimbalzi, sua la stoppata decisiva su Lillard che manda la partita al secondo overtime. Davis, nella sua serata, ha giocato ben 52 minuti, eguagliando il record di Kobe Bryan nel 2012, e soprattutto ha giocato 96 delle ultime 100 partite, invertendo la tendenza delle ultime stagioni, dove la stella ex Pelicans ...