Nave cargo perde il controllo Schianto contro un pilone Crolla il ponte di Baltimora

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il supercon migliaia di container d’acciaio a bordo non aveva più. La prua in piena notte ha centrato in pieno i sostegni centrali di ferro e cemento dello storico Francis Scott Key Bridge di, che collega le due sponde del Patapsco River. Come in un bombardamento di guerra, in pochi secondi tutte le lunghissime arcate sono state trascinate in acqua con le auto che si trovavano a transitare in quel momento sulle due corsie d’asfalto. Il gigantescoè scomparso tra le correnti. Si stanno cercando almeno 6 dispersi, mentre sono state tratte in salvo due persone, di cui una in gravi condizioni. Si tratterebbe della ventina di operai che al momento dell’incidente stavano riparando il manto stradale del, ma ci sono anche almeno sette veicoli, ...