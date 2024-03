Nato versus Russia | ora allo scontro basta davvero poco

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 mar – Il discorso è sempre lo stesso: provocare una guerra globale è sempre un calcolo sbagliato o frutto di degenerazioni improvvise. Il punto è che traora losembra vicinissimo. Magari nessuno lo vuole realmente in questo momento, ma con un incidente, un disguido o qualsiasi altra piccola variabile possono generarsi conseguenze catastrofiche., la guerra a un passo Beninteso che la guerra trasia già in corso da due anni e passa, sotto mentite spoglie ma con gli ucraini “agnelli sacrificali” dei mezzi dell’Alleanza contro Mosca, le ipotesi di unodiretto si stanno intensificando. Non tanto per le dichiarazioni di Emmanuel Macron di qualche settimana fa, più che ...

