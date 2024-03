Naspi 2024 | chi può fare domanda e come? Info utili

I Pagamenti Inps marzo 2024 : dall’ Assegno unico , all’ADI ed SFL. E poi l’indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll, e non solo. L’abrogazione di Reddito e Pensione di ... (leggioggi)

Quando è previsto il pagamento Naspi a Marzo 2024? Ecco le DATE. I pagamenti sono previsti per il 27 Marzo per le domande inoltrate entro il 15 dello stesso mese. Per le domande ricevute dopo il 15, ... (gazzettadelsud)