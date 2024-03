Napoli | parlano Ottavio Bianchi e Moriero

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’ex allenatore e giocatore die Atalanta,, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport. “Chi vince sabato trae Atalanta può ancora puntare al quarto posto e a entrare in Champions League. Ci sono diversi scontri diretti e tutto resta possibile. A patto di fare i 3 punti in questa giornata. Per questo mi aspetto una bella partita, giocata a viso aperto da entrambe le squadre”. Quella delè stata una caduta verticale “La Dea sta meglio, ma gli azzurri devono finire bene la stagione. Ilnon può essere quello visto nella prima parte del campionato, dove è stato deficitario. Mi aspettavo un’annata del genere dai Campioni d’Italia? Quella delè stata una caduta verticale. Di solito le squadre che non sono ...

