Napoli | Osimhen torna ad allenarsi in gruppo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ilsta preparando il big match di campionato contro l’Atalanta. Arrivano notizie incoraggianti riguardo Victor: l’attaccante nigeriano èto adcon la squadra. Nessun aggiornamento su Kvaratskhelia, uscito ieri dal campo con la Georgia per un infortunio all’inguine., report dell’allenamento Ilsi è allenato questo pomeriggio all’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 12.30 per la trentesima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e seduta finalizzata al possesso palla. Successivamente ilè stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina finale.si è allenato in ...

Bucchioni : ”De Laurentiis non può assolutamente venderli entrambi dopo una stagione deludente per la squadra. Ne vale del suo feeling con la piazza” La redazione di News.Superscommesse.it ha ... (terzotemponapoli)

Calciomercato Inter, Thuram via solo per un'offerta monstre: il Napoli pensa a Koopmeiners - Venendo al Napoli invece, la società azzurra sarebbe decisa a sfidare la Juventus per Teun Koopmeiners, con la cessione ormai certa di Victor Osimhen che potrebbe servire per finanziare l'operazione.it.blastingnews

Acerbi assolto, Juan Jesus al sito del Napoli: «Non mi sento tutelato. Può diventare un grave precedente» - All'indomani della sentenza del Giudice sportivo sul caso Juan Jesus-Acerbi, il difensore brasiliano del Napoli ha voluto scrivere la sua risposta tramite il sito ufficiale del club azzurro: «Ho letto ...ilmattino

Verso Napoli-Atalanta: senza Kvara, ballottaggio Raspa-Lindstrom - Il programma per il completo recupero procede come previsto per Osimhen, che sta smaltendo un affaticamento muscolare sofferto dopo la sfida di Champions col Barça. Ieri pomeriggio ha svolto metà ...ilnapolionline