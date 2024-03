Napoli | Magoni | “De Laurentiis…”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Oscar, ex calciatore (anche) di Atalanta ee attualmente direttore sportivo del Renate, è intervenuto su 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’. Era il 2005 quando Zoro fermò Messina-Inter a causa dei buu razzisti. In diciannove anni sembra non essere cambiato nulla… “Qualche passo in avanti è stato fatto secondo me. Tuttavia, bisogna fare di più, è necessario che tutti quelli che partecipano al calcio si impegnino ad essere persone migliori. È vero che i protagonisti sono gli addetti ai lavori, ma spesso è dalle tribune che si sentono le cose più brutte. Lo stadio sembra un porto franco dove la gente può insultare, denigrare. Posso certificare sia accaduto anche a me”. La differenza tra Italia e Inghilterra Un grande allenatore, come Carlo Ancelotti, dichiarò che la ...

