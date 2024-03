Napoli | la maglia contro l’Atalanta | non c’è la patch anti-razzismo | FOTO

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Si avvicina il ritorno in campo per la 30ª giornata del campionato di Serie A e nel primo match di frontee Atalanta. Il club azzurro ha presentato la nuovae un dettaglio non è passato di certo inosservato. “SSCed MSC Crociere, Main Partner del Club Campione d’Italia, sono lieti di presentare la speciale “Everywhere Jersey”. Dopo la celebrazione delle maglie Home e Away avvenuta lo scorso luglio a bordo della nave MSC World Europa, il Club partenopeo suggella ulteriormente il suo storico legame con il leader internazionale del settore delle crociere dedicando la quinta divisa stagionale al tema del mare”, si legge sul sito del. I dettagli sullaIl concept di questa limited edition appare come una mappa stilizzata dei porti più iconici cui la flotta MSC attracca: ...

Dalla classica a quella dedicata ad Halloween, passando per quella natalizia e di San Valentino. Il Napoli lo scorso anno si è dato tanto... (calciomercato)

Tommaso Bianchini , Chief International Development Officer della SSC Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della presentazione della nuova maglia della SSC Napoli in edizione ... (terzotemponapoli)

Il Napoli svela la nuova maglia speciale “Everywhere ” da 180 euro , in vendita limitata per la sfida con l’Atalanta. Bianchini annuncia l’addio alla patch anti-razzismo della Lega. Notizie Calcio ... (napolipiu)

Napoli, Calzona da record: è già a Castel Volturno - Ciccio Calzona è già arrivato a Castel Volturno per preparare la gara con l Atalanta. Ha viaggiato tutta la notte per essere gia in mattinata nel centro tecnico e ...ilmattino

Presentazione nuova maglia Napoli, esordio con l'Atalanta! Bianchini: "Non useremo più la Patch Serie A contro il razzismo". Geolier: "La maglia rappresenta un popolo" - Notizie Napoli - E' tempo di presentazione di una nuova maglia per la SSC Napoli. Il team creativo guidato da Valentina De Laurentiis ha infatti ideato e prodotto una nuova maglia, l'ultima per la ...msn

Contro l'Atalanta il Napoli non indosserà la patch anti-razzismo sulla maglia - Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli, in occasione della presentazione della quinta maglia che verrà indossata contro l'Atalanta ha annunciato che sabato gli azzurri non ...tuttonapoli