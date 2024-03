Napoli | Juan Jesus | «Sono avvilito dall’esito della vicenda»

Continua la battaglia anti razzismo del Napoli . Anche oggi, all'indomani della sentenza per il caso Juan Jesus - Acerbi , il club azzurro ha ribadito la voglia di non sposare più iniziative... (ilmattino)

Caso Acerbi, Juan Jesus replica duramente: “per voi negr** è offensivo ma non discriminatorio” - Si è fatta attendere circa un giorno la risposta di Juan Jesus alla decisione della giustizia sportiva che ha scelto di assolvere Francesco Acerbi da qualsiasi accusa di razzismo relativa ai fatti di ...calcioweb.eu

Napoli, Juan Jesus sul caso Acerbi: "Da signore non ho interrotto la gara, a saperlo l'avrei fatto. Non mi sento tutelato" - In merito a quanto accaduto durante Inter-Napoli e alla successiva decisione del giudice sportivo, Juan Jesus, accompagnato dai suoi legali, intende precisare quanto segue. “Ho letto più volte, con ...tuttojuve

Walter Sabatini: “Acerbi Mi rallegra la sua assoluzione. Ingiusto condannarlo senza prove” - Dal post-partita di Inter Napoli del 17 Marzo, il caso Acerbi-Juan Jesus è ormai sulla bocca di tutti, e c’è chi si divide tra pro e contro. Tra quelli a favore del difensore nerazzurro si è espresso ...mondonapoli