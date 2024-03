Napoli | il borsino verso l' Atalanta | Osimhen recupera | Kvaratskhelia è in dubbio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo 2024 - La strada, per quanto ancora molto impervia, l'aveva indicata già Walter Mazzarri proprio poco prima di essere esonerato: ilpuò raggiungere ancora la zona Champions League, e non solo per una mera proiezione matematica ancora più che possibilista, ma per farlo dovrà vincere tutti gli scontri diretti in programma tra le mura amiche del Maradona. Oltre ovviamente a sperare che intanto, là davanti, qualcuno cominci ad incappare in qualche passo falso e che i giochi di ranking della UEFA possano dare all'Italia ben 5 slot per la prossima competizione continentale più prestigiosa. Se la seconda evenienza non è nel potere degli azzurri, la prima lo è e, in vista del trittico di match interni contro, Roma e Bologna, già sabato vivrà il primo capitolo. Pur mancando ancora tante giornate alla fine di un ...