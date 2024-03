Napoli | Enzo si laurea in Medicina a 73 anni | lo aveva promesso al padre prima che morisse

I funerali di Enzo del ragazzo 24enne nella Parrocchia Santa Maria della Natività, in piazza Giovanni XXIII, in forma riservata. Il dolore di familiari, amici e conoscenti.Continua a leggere (fanpage)

Napoli, si laurea in Medicina e Chirurgia a 73 anni all'Università Vanvitelli - Enzo ha organizzato un piccolo pullman per portarli tutti da Sava, in provincia di Taranto, a Napoli, per condividere la gioia e la commozione di questo grande giorno, quando finalmente ha indossato ...ilmattino

Caserta, il questore consegna al vescovo “l’olio di Capaci”: simbolo della lotta alla mafia - Al Duomo di Caserta è stato celebrato il rito del “precetto pasquale” per le donne e gli uomini della Polizia di Stato. La cerimonia è stata officiata da don ...pupia.tv

Corona il sogno e si laurea in Medicina e Chirurgia a 73 anni - A 73 anni corona il sogno di una vita e si laurea in Medicina e Chirurgia dopo 54 anni. Lo aveva promesso al padre prima che morisse, e Enzo Fernando Buccoliero martedì 26 marzo ha dato seguito a ques ...napoli.occhionotizie