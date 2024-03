(Di mercoledì 27 marzo 2024) (Adnkronos) – La Georgia ha raggiunto un traguardo storico ieri con la qualificazione a Euro 2024. Dalla gara arrivano, pero’, brutte notizie per i tifosi dele per i fantallenatori. Le condizioni disono un rebus: l’attaccante azzurro è uscito malconcio al 108? di Georgia-Grecia, in seguito ad un fastidio muscolare accusato nella zona dell’inguine. La sua espressione dolorante non promette nulla di buono, soprattutto in vista della prossima di campionato trae Atalanta. Il georgiano è a forte rischio, nonostante il balletto post qualificazione agli Europei, diventato intanto virale sui social. Lo staff medico delè subito entrato in contatto con quello della Georgia per un primo contatto e aggiornamento sulle condizioni di. Nella giornata di ...

Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli in ansia per le condizioni di Kvara tskhelia, costretto ad abbandonare in anticipo il terreno di gioco durante i tempi supplementari di Georgia -Grecia, ... (anteprima24)

Infortunio in Nazionale per l'attaccante La Georgia ha raggiunto un traguardo storico ieri con la qualificazione a Euro 2024. Dalla gara arrivano, pero', brutte notizie per i tifosi del Napoli e per ... (sbircialanotizia)

Napoli, ansia Kvaratskhelia - Lo staff medico del Napoli è subito entrato in contatto con quello della Georgia per un primo contatto e aggiornamento sulle condizioni di Kvaratskhelia. Nella giornata di oggi, l'attaccante azzurro ...adnkronos

Geolier all'Università di Napoli rivela il suo unico rimpianto: "Avrei voluto studiare di più" - Io sto combattendo per portare l’industria musicale a Napoli e poi me ne vado io No, non succederà mai". La sua presenza lì è stata poi l'occasione per condividere opinioni di giovani, tra giovani, ...r101

Caserta, 170 telefonate in due giorni alla segretaria: arrestato l’imprenditore stalker - Napoli, 27 marzo 2024 – Centosettanta telefonate in due giorni e controlli ossessivi nei confronti della segretaria. Così un imprenditore 49enne del Casertano è stato arrestato per atti persecutori. L ...quotidiano