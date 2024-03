Nani e ballerine

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Siamo a un passo dalla guerra mondiale e non si sa se scoppierà per la situazione in Ucraina o per il conflitto a Gaza. Ovunque si guardi, ci sono incendi.Enzo RutiliVia email Gentile lettore, è vero, la situazione è molto grave, non solo per i conflitti in corso, ma anche per il furore bellicista, alimentato dalle industrie della difesa, che si è impadronito deieuropei. Perintendo i nostri governanti. Scrive l’autorevole Analisidifesa.it: “Al di là delle chiacchiere di una classe dirigente europea inadeguata e imbarazzante, oggi l’Ue è molto più debole militarmente di quando è iniziata la guerra in Ucraina. Stupisce non che il Papa chieda negoziati di pace, ma che lo faccia basandosi su un’analisi pragmatica che invece sfugge agli statisti europei”. Non c’è dubbio, a mio parere, che il pericolo per la terza (e ultima) guerra mondiale venga ...