Mps | titolo vira in positivo +1% | Tesoro scende al 26 | 7% del capitale

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Milano, 27 mar. (askanews) – Mpsin territorio(+1% a 4,3 euro) a Piazza Affari dopo aver aperto in deciso calo all’indomani del collocamento di una quota del 12,5% da parte delattraverso una procedura di accelerated book building, riservata ad investitori istituzionali italiani ed esteri. Il Mef, che cosìal 26,7% deldella banca senese, ha incassato 650 milioni, avendo venduto a 4,15 euro per azione, pari a uno sconto dell 2,49% rispetto al prezzo di chiusura di ieri del. La domanda raccolta è stata pari a oltre tre volte l’ammontare iniziale. L’operazione segue il collocamento di una quota del 25% avvenuto lo scorso novembre ad un prezzo di 2,92 euro per azione per complessivi 920 milioni. La discesa ulteriore del ...