Mps | scivola in Borsa -4% dopo collocamento 12 | 5% del Tesoro

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Milano, 27 mar. (askanews) – Avvio in rosso a Piazza Affari per Mps, chedel 4% a 4,082 euro, all’indomani deldi una quota del 12,5% da parte delattraverso una procedura di accelerated book building riservata ad investitori istituzionali italiani ed esteri. Il Mef, che così scende al 26,7% del capitale della banca senese, ha incassato 650 milioni, avendo venduto a 4,15 euro per azione, pari a uno sconto dell 2,49% rispetto al prezzo di chiusura di ieri del titolo. La domanda raccolta è stata pari a oltre tre volte l’ammontare iniziale. L’operazione segue ildi una quota del 25% avvenuta lo scorso novembre ad un prezzo di 2,92 euro per azione per complessivi 920 milioni. La discesa ulteriore nel capitale di Mps rende la banca più “appetibile” e facilita future operazioni di ...

