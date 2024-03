Mps | il Tesoro vende il 12% e incassa 650 milioni FdI | “Impegno mantenuto” Il Pd va in tilt

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il governo accelera sul fronte delle privatizzazioni. Il Ministero dell’Economia ha deciso di procedere con una vendita rapida di un’altra parte delle azioni di Montepaschi: il 12,5% del capitale della banca. Lo ha fatto sfruttando il momento favorevole sul mercato azionario per contribuire con ulteriori 650al vasto piano di privatizzazioni del governo. L’operazione ha ridotto la quota del Ministero dell’Economia nel capitale di Mps dal 39,23% al 26,73%, a un prezzo di 4,15 euro per azione. Con uno sconto del 2,49% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni, si è generato un ricavo di 650di euro. Con questa manovra il ministro Giancarlo Giorgetti invia un chiaro segnale al mercato e alla Commissione Europea, con cui l’Italia nel 2017 si era impegnata a privatizzare nuovamente l’istituto senese in cambio dell’ok al piano di ...