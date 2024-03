Mps | il Mef vende un altro 12 | 5% e incassa 650 milioni di euro

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il Ministero dell’Economia ha deciso di procedere con una vendita rapida di un’altra parte delle azioni di Montepaschi, sfruttando il momento favorevole sul mercato azionario per contribuire con ulteriori 650al vasto piano di privatizzazioni del governo. Questa mossa mira a portare la banca senese sempre più vicina alla completa uscita dal salvataggio e dalla nazionalizzazione avvenuti quasi dieci anni fa. Nel pomeriggio, il Mef ha autorizzato le banche d’affari a iniziare una “procedura accelerata di raccolta ordini” per un blocco di azioni Mps, precisamente 157.461.214 titoli, pari a circa il 12,5% del capitale sociale. I dettagli dell’operazione L’operazione, conclusa in poche ore, ha ridotto la quota del Ministero dell’Economia nel capitale di Mps dal 39,23% (raggiunto a novembre dal 64,23%) al 26,73%, a un prezzo di 4,15per azione, ...

