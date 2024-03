(Di mercoledì 27 marzo 2024) Scivola Mps inall'indomani delladi una tranche del 12,5% del capitale per 650 milioni, con uno sconto del 2,49% sulla chiusura di borsa. Il titolo cede il 2,49% a 4,15 euro, in linea con lo il prezzo fissato per l'operazione.

Mps debole in Piazza Affari dopo nuova cessione del Tesoro - MILANO, 27 MAR – Scivola Mps in Piazza Affari all’indomani della cessione di una tranche del 12,5% del capitale per 650 milioni, con uno sconto del 2,49% sulla chiusura di borsa. Il titolo cede il ...lasicilia

Borsa: l'Europa senza spunti attende i dati Usa, Parigi -0,03% - Le Borse europee, in assenza di grandi spunti, si muovono all'insegna della cautela in attesa, in giornata, dei dati macroeconomici statunitensi mentre gli indici su Wall Street sono in leggera cresci ...quotidiano

Listini azionari europei cauti in attesa dei dati macro. Bene Milano - Economia e Finanza - Repubblica.it - Borse europee deboli nella prima seduta della settimana, in una giornata povera di dati macroeconomici. In controtendenza il FTSE MIB, che sale trainato da Saipem e TIM, e con una buona performance de ...informazione