(Di mercoledì 27 marzo 2024) Josèpotrebbere, per la terza volta in carriera, ad allenare una squadra diA. A pochi mesi dall’esonero dalladella Roma, infatti, i bookmaker guardano con interessa alla possibilità che dopo i giallorossi e la gloriosa esperienza all’Inter con tanto di Triplete, per lo ‘Special One’ si possano aprire le porte di un’altra big.al Napoli: i bookmaker ci credono Snai offre a 3.5 volte lala possibilità che Josèpossa diventare il prossimo allenatore del Napoli. Ipotesi tutt’altro che remota. Calzona non ha mai ricevuto garanzie sul futuro e ha già un contratto come CT della Slovenia. De Laurentiis non ha mai fatto mistero di volere un traghettatore (aveva pensato a Mazzarri, poi rivelatosi un flop) per poi ripartire ...

"Anche in Portogallo? Perchè no, posso allenare ovunque" PORTIMAO (PORTOGALLO) - Josè Mourinho ha voglia di tornare ad allenare. Dopo il tribolato addio con la Roma, lo Special One si sta godendo ... (ilgiornaleditalia)

A pochi mesi dall’esonero dalla Roma, José Mourinho potrebbe tornare ad allenare in Italia . Secondo i bookmaker , un approdo dello Special One sulla panchina del Napoli , per la terza esperienza in ... (ildenaro)

Mourinho torna in Serie A Prende quota la panchina di una big - Josè Mourinho potrebbe tornare, per la terza volta in carriera, ad allenare una squadra di Serie A. A pochi mesi dall’esonero dalla panchina della Roma, infatti, i bookmaker guardano con interessa ...calcioweb.eu

Mourinho torna in Italia I bookmaker quotano il Napoli come prossima squadra - 27/03/2024 | 14:00 ROMA - Il Round 32 di Eurolega di basket rappresenta per l’Olimpia Milano l’occasione di blindare la zona play-in, finalmente in pugno grazie alle vittorie contro Monaco e ...agipronews

Calcio, Mourinho pronto a tornare in Italia: per i bookmaker sceglierà Napoli - A pochi mesi dall’esonero dalla Roma, José Mourinho potrebbe tornare ad allenare in Italia. Secondo i bookmaker, un approdo dello Special One sulla panchina del Napoli, per la terza esperienza in Seri ...ildenaro