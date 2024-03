MotoGP | Jorge Lorenzo sull’incidente Marquez-Bagnaia a Portimao | “Tra i due era Pecco a poter evitare la caduta”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il Gran Premio del Portogallo 2024, secondo atto stagionale del Mondiale, ha fornito numerosi spunti d’interesse tra cui spicca probabilmente l’incidente tra i pluricampioni iridati Marce Francesco. A pochi giri dalla fine, mentre erano in lotta per la quinta posizione, sono infatti caduti entrambi dopo un contatto lasciando sul piatto punti preziosi per il campionato., ex rivale di MM93 e cinque volte campione del mondo, ha espresso il suo punto di vista ai microfoni di Sky Sport: “Marc è un pilota aggressivo, ma in questo specifico caso, secondo me, non ha colpe. Chi sorpassa è davanti e non ha la visione completa di quello che succede. Al contrario, il pilota che è dietro, in questo caso, poteva capire l’intenzione di ...