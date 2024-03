MotoGp | Dall’Igna sul contatto Marquez-Bagnaia | “Rammarico | ma commenti superflui”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Bologna, 27 marzo 2024 – Doppietta Ducati a Portimao con Jorge Martin su Prima Pramac davanti a Enea Bastianini con Lenovo, ma anche il grandeper l’incidente che ha coinvolto il campione del mondo Peccoe il nuovo arrivato Marc. Che sia l’inizio di una convivenza difficile? Forse…Gigi, da buon manager, prova ad abbassare i toni dopo l’incidente anche per evitare che tutto si ingigantisca e si trascini per troppo tempo, andando a togliere serenità di lavoro al mondo Ducati. Di sicuro, la presenza dell’otto volte campione del mondo, tornato competitivo e desideroso di vincere, appare un problema in più per Pecco che di fatto ha tutti i suoi rivali in casa, partendo dal vice campione Martin e passando anche per un ritrovato Bastianini. E undi nuovo ...