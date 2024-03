Mosca | il discorso di Putin e quei dubbi sugli islamici radicali che commettono attentati durante il sacro Ramadan - VIDEO

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Gli Stati Uniti stanno cercando di convincere tutti che l'Ucraina non sia coinvolta nell'attentato e che è stato compiuto da seguaci dell'Islam, membri dell'Isis, organizzazione bandita in Russia. Ma a noi interessa chi è il mandante. Dobbiamo rispondere ad una serie di domande, ad esempio le organ

Strage di Mosca, Putin ossessionato dall'Ucraina perde di vista i guai interni - Come riporta l'editoriale del Financial Times "l'ossessione di Putin per l'Ucraina lo ha reso cieco di fronte ai veri pericoli per la Russia" ...affaritaliani

Attentato Mosca, Fsb russo accusa i servizi ucraini: “Terroristi addestrati da Kiev, ci sarà rappresaglia” - Il direttore dell'agenzia di sicurezza russa Fsb, Alexander Bortnikov, accusa i servizi speciali ucraini di aver facilitato l'attacco terroristico di venerdì ...fanpage

