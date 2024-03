Morto per un infarto il macchinista del Pescara-Sulmona

(Di mercoledì 27 marzo 2024) veva 61 anni ed era originario di Foggia, anche se residente a Termoli, ilper unmentre era alla guida del treno regionale che collega. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di martedì 26 marzo all’altezza di Brecciarola. Prima che il suo cuore smettesse definitivamente di battere l’uomo è riuscito a mettere in salvo tutti i passeggeri arrestando la corsa del convoglio. Leggi le notizie de Ilsu Whatsapp I soccorritori del 118 giunti sul posto hanno provato a rianimare l’uomo ma purtroppo i tentativi non hanno dato l’esito sperato. I primi a prestargli soccorso sono stati il capotreno e il personale di bordo. Rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Penne intervenuti insieme ai vigili del fuoco. Il commento ...

