Morto nella cava Le Bandie a Spresiano Operaio di 31 anni travolto dalla ghiaia | indagati Remo Mosole e i figli

Pubblicato il 25 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Una persona è morta in un Incidente avvenuto nella notte sull'A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, al km 174 i direzione sud. L' Incidente ha coinvolto un ... (dayitalianews)

Bimbo di due anni trovato Morto a Vicenza in casa dalla madre: ipotesi malore, la Procura dispone l'autopsia - È stata disposta l’ autopsia sul corpo del bimbo di 2 anni trovato Morto in casa della madre a Vicenza nella serata di sabato 23 marzo. nella serata di sabato 23 marzo un bambino di 2 anni è deceduto ...notizie.virgilio

Morto investito da un Suv a Latina mentre è in bici: aveva solo 28 anni, inutili i tentativi di rianimazione - Un giovane di 28 anni è Morto in seguito a uno scontro contro un Suv a Latina. Si tratta dell'ennesimo incidente mortale in bici ...notizie.virgilio

Lavori post-sisma nella chiesa: trovate le tombe di due bambini - Due sepolture infantili risalenti al XVII secolo sono state scoperte nel corso dei lavori post-terremoto nella chiesa di San Giovanni Battista a Camarda, frazione dell’Aquila. Il ...ilmessaggero